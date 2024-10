- Sve se dogodilo oko pola dva ujutru. Žena i ja jedva smo spasili živu glavu. Ja sam prvi skočio, pa sam sačekao nju. Uspeli smo zajedno da otplivamo do sledeće kuće. To nas je spasilo, na taj način smo preživeli. Kasnije, kada se situacija malo smirila pokušao sam da dođem do rođaka, odnosno do trudnice, za koju će se ispostaviti da je nastradala. Nakon svega sam saznao da je nju udarilo drvo i da je poginula dok je držala ćerku u rukama. Posle nekog vremena naišli su ljudi i pokupili dete koje je bilo povređeno. Sve se dogodilo za pola sata. Niko se nije nadao. Mislili smo da će samo biti nevreme. Svi smo bili budni ali niko nije shvatio šta se dešava i da se veliko brdo u blizini odvalilo.