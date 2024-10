Kako pričaju meštani, nakon što je auto sleteo sa puta i survao se niz padinu prema reci Borsni , on je u jednom trenutku ispao sa zadnjeg sedišta kroz prozor. To mu je spasilo život . Poginuli su njegovi prijatelji Branka Dusper i Armin Puščulović iz Kiseljaka te Amina Kardaš i Sarah Savić iz Visokog .

Hodao do kuća

Čim se osvestio, krenuo je po pomoć. To je bilo u sredu oko 22 sata. S obzirom na to da na tom delu kuće nisu blizu, samo je nastavio da hoda. Uspeo je da se dokopa ljudi tri i po sata nakon saobraćajne nesreće, i to dva kilometra dalje u mestu Buzić Mahala. Policija je potvrdila kako su prvi poziv o tragediji dobili u četvrtak oko 1.30 sati.