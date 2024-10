Kada sam to jutro u Zemunu izašao iz stana, po mrklom mraku, nisam ni slutio da ću prvi san uhvatiti tek 48 sati kasnije, 400 kilometara od kuće.

Put koji vodi od Sarajeva do Jablanice je presečen, pa je ekipa portala, printa i televizije zajedno krenula na dugačku avanturu od Beograda do Mostara gudurama istočne Bosne.

S prvom promenom krajolika, dolazi i do drastične promene vremena. Sitna kiša koja je počela u Gacku intenzivirala se u pravcu Nevesinja i Mostara.

Bistra Neretva sada je puna mulja i otpada. Bujica je odnela dobar deo puta, a put do Jablanice je, potvrđuju i meštani, neprepoznatljiv.

- Plače mi se, duša i srce me bole. Pogledajte u kakav pakao se sve ovo pretvorilo. Znate li kako je ovaj kraj bio lep nekada, sad nije ostalo ništa, ruina. Hvala vam što ste došli, prenesite svima u Srbiji da se mučimo. Ovde više života nema - rekao je za Kurir Jasmin, lokalac koji se prijavio da rasčišćava krš i lom koji su napravile bujice koje su pogodile Donju Jablanicu. Do naselja je, uverili smo se, nemoguće doći automobilom. Jedini način je peške, korak po korak uništenom stazom koja je nekada bila magistralni put.

Dalji put do mesta krčilo je nas troje, Slađa Nedeljković, mlada ali već veoma iskusna novinarka hronike, prekaljeni snimatelj Boban i ja. Kroz blato i kišu, u gumenim čizmama i u prepoznatljivim Kurirovim žutim kabanicama, probijali smo se do centra mesta, metar po metar. U nastavku puta videli smo novinare koji se okreću, odustaju od puta, pojedini u strahu zbog klizišta koje je pretilo da se svakog trenutka sruči na nas, dok su drugi bili fizički potpuno onemogućeni.

Detalj koji je obeležio naš "proboj" do Jablanice jeste peh koji je zadesio našeg kolegu iz Bosne i Hercegovine. U pokušaju da se probije kroz glib, okliznuo se i pao u duboko blato. Kamera, stativ, ranac, sve je bilo uništeno u sekundi.

- To je to, dosta snimanja za danas, rekao je samo to dok smo ga izvlačili iz blata.