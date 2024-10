"Alija Izetbegović je nepresuđeni ratni zločinac i to je evidentno. I tužilac Haškog tribunala, u to vreme Karla del Ponte, rekla je da ga je smrt sprečila da izađe na sud", rekao je Dodik.

Ocenivši da u Federaciji BiH žele da to da potisnu, on je naveo da to pokazuje i "njihova težnja da svoje ratne zločince proglase herojima, ne samo za svoj narod, već za sve narode".