- Retko se desi da dođe do presude, a i kada se desi kazne nisu adekvatne, makar po mom mišljenju. Skoro smo imali slučaj u RS kada je lekar optužen i osuđen za neadekvatno lečenje trudnice, koja je nažalost preminula sa svojom bebom, i on je dobio uslovnu kaznu, novčanu i nakon toga se vratio da radi u bolnici, a nedugo zatim je došao i do mesta direktora bolnice. To je ponižavajuće za sve ljude, a zamislite kako se tek oseća ta porodica koja je izgubila nekoga, bez obzira što nijedna kazna ne može vratiti najmilije, ali neka adekvatna kazna bi bila da se iole ublaži ta bol. To su tako minimalne kazne, kao da nije u pitanju izgubljen ljudski život.