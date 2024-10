On je otkrio da je njegov brat bio mrtav kad su stigli do njega.

- Telefon mi je bio na punjaču, ja sam bio u radnji. U 17.19 imao sam propušten poziv. Nazvao sam, javlja mi se H. Dž., momak iz Hrasnice. Mene inače zovu Tomo, govori mi 'Tomo, molim te dođi prema Igmanu, Bučo je ubijen, pretučen je i ubijen'. Sa svojim drugom sedam u auto i mi smo pravo otišli prema igmanskom putu. Došli smo do auta, sedi on u autu, masakriran od uboda po vratu, u lice, u srce, našli su samo devet uboda nožem. Zovem Hitnu, vozila hitne nema na Ilidži. Pitam ih možemo li mi da ga stavimo u auto, Hitna kaže: 'Možete'. Stavljamo ga u auto, ja govorim: 'Mrtav je već', vidim da nema znakova života - počeo je svoju ispovest Admir.

- Govori drug: 'Nije mrtav, smiri se', ja govorim da jeste.Pod pratnjom policije smo došli do Hitne. Tu ga je policija s nama izvlačila, odmah su rekli da je mrtav. Ubio ga je Amar Muzur. Ići ću do kraja za ovo. Moj brat je privođen u akciji 'Meta', odležao je za to godinu i po u Zenici, nema ništa više, sa mnom je radio u servisu. Ko zna koliko je bio mrtav, krv mu je bila skorena. Sve ću slike objaviti na Facebooku. Pustio je psa na mog brata da ga ubije - dodao je Admir Kahvić.