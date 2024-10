- Prijatelj mi je javio za sestru i zeta. Rekao mi je i da je mali preživeo, ali da je u teškom stanju. Jedva sam se peške probio kroz bujice do Jablanice, s tim prijateljem, nije hteo da me ostavi samog. Došao sam do Hitne pomoći, njega su ukrcali u helikopter i prebacili ga u Mostar. Našli su i sestru i zeta, sestrinu svekrvu i svekra, koji su takođe nastradali. Znao sam samo da do Mostara moram da dođem da budem uz Edija, jer tu, u Jablanici, nisam nikome mogao nikome više da pomognem - prisetio se Velić.