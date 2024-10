- Imamo jake veze i želimo to da očuvamo. Kada sam dolazio u BiH želeo sam i došao sam na jednu manifestaciju u Republici Srpskoj. Smatram da imamo puno potencijala za saradnju i o tome ćemo razgovarati i danas. Pozivam vas da posetite Azerbejdžan - rekao je Alijev.

- Tu je pitanje gasa i nafte, farmaceutske industrije, poljoprivrede, jednako tako i građevinarstva u nastojanju da stvorimo što više kontakata među ljudima. Dogovorena je moja posjeta Azerbejdžanu u dogledno vrijeme kada se usaglase termini. To će biti potvrda onoga što smo ovde danas razgovarali - naveo je Dodik.

- Azerbejdžan jednako zbog toga ima i određene pritiske od strane Zapada, jer je jedan od nezaobilaznih komunikacijskih centara za regionalne i ukupne globalne odnose. Alijev me je upoznao sa njihovim zahtevom da postanu članica BRIKS-a i koliko vidim to će se desiti u nekom narednom periodu, ali svakako to govori o tome da svi oni koji žele svoj suverenitet da rade sa ljudima na bazi slobodne volje, da jedni drugima ne uslovljavaju političke odnose. Svakako BRIKS predstavlja slobodno delovanje i slobodnu saradnju - naveo je Dodik.