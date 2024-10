On je prvi put ispričao šta se desilo kobne večeri i pokazao teške rane koje je zadobio u borbi.

- Pravda treba da bude zadovoljena i ja sam za to. Prva je rana bila tu, zadobio sam je kad sam otvorio vrata, duboka je pet centimetara. Još je to friško i duboko, puno sam iskrvario... Vršili smo svoje dužnosti kolega Maran i ja, a onda je ušao taj momak. Imao je duksericu, sedeo sam za stolom gde ima staklo - rekao je Hasanović.

- Samo je pravo išao, poprečno meni. Prošao je i ja sam ga zaustavio, govorio sam: "Gospodine, stanite, ne možete dalje, nemate gde da idete, ovdje morate da se obratite." On je produžio dalje. U tom momentu sam ustao, otvorio vrata naše kancelarije. On je bio pred vratima. Nož je već pripremio i istog trena me tu pogodio. Onda sam se pomerio u stranu i uhvatio sam ga - ispričao je Hasanović.