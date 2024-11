Braća Kuribak, Novica i Mladen, iz sela Gostovići kod Konjica proveli su 20 dana odsečeni od sveta, bez struje i vode. Put do njihove kuće bio je uništen poplavama , kao i sve ono što su imali u svojoj porodičnoj kući.

- Jedini koji nam je došao da nas poseti bio je Emir, kada je došao do nas, pitao nas je sve šta nam treba. Doneo nam je dosta bele tehnike, hrane, sena za našu stoku, opremio nam je kuću - dodaje Novica.

Emir Pobrić iz Mostara je slučajno saznao za dvojicu braće i samoinicijativno napravio akciju pomoći za ovu porodicu jer sve što su imali morali su zapaliti jer je voda sve to uništila.

- Ne može to niko opisati kako je to izgledalo i kako je to bilo, da li duva, da li pada, da li seva i grmi. Sa svih strana je krenula voda oko kuće, bio sam nemoćan, samo sam mogao gledati šta se dešava. Nije mi bilo svejedno. Jednostavno gledam kako zemlja ide, kako sve nosi, čekam kad će mi se kuća srušiti - ispričao je Novica.