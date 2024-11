Naime, sve je počelo kada je 2020. godine Petar Gajić preminuo, a komšija star dvadeset godina naveo kako mu je on testamentom sve zaveštao i to imovinu u visini od pola miliona evra. Sumnju da je sve tako istakla je porodica Gajić, budući da je prema njihovim iskazima u medijima krevet pokojnika bio zapaljen, a on nag prebačen u mrtvačnicu. Takođe, o telu u sanduku se navodno ništa nije znalo do dana sahrane, a kada je došao dan, porodici je bilo zabranjeno da sanduk otvori.