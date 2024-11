Zločini su se, kako se navodi, dogodili uglavnom u kući optuženog u Bosni i Hercegovini, gde je provodio letnje odmore i gde se susretao sa svojom širom porodicom. Prema optužnici, sedmoro rođaka je seksualno zlostavljano u periodu od 1996. do 2022. godine. U jednom slučaju se navodi da su žrtve zlostavljanja i silovanja bile i nećaka optuženog i njena ćerka.

- Upravo ste čuli da ovde sedi čudovište - rekao je Lorber, objašnjavajući da to nije moglo da se desi na taj način.

- Optuženog je cela porodica pozivala na proslave i druge događaje. Sva vrata u kući su mu uvek bila otvorena. Iz dana u dan bio je etiketiran od popularnog ujaka do silovatelja i zlostavljača. Odbrana traži oslobađajuću presudu - rekao je Lorber.

Nećaka 61-godišnjaka živela je u blizini tokom njenog detinjstva i optužuje ga da ju je više puta zlostavljao u stanu njenih roditelja. To se dogodilo u vreme kada su njeni roditelji bili na poslu, a on je imao ključ od stana. To je potvrdila i majka žrtve, ali su i optuženi i njegova supruga negirali da su ikada imali ključ.