- Jutros oko 7:40 zaprimljena je dojava da je u naselju Marjanovac, opština Velika Kladuša, došlo do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom su povređena dva muška odrasla lica inicijala P. N. i P. J. Oni su imali prostrelne rane u predelu donjih ekstremiteta, to jeste nogu. Zbog težine povreda isti su prevezeni u Dom zdravlja Velika Kladuša, gde im je ukazana prva medicinska pomoć, a onda su upućeni u Kantonalnu bolnicu "Dr. Irfan Ljubijankić", gde su hospitalizovani. Tu su ostali na daljem lečenju. Moram napomenuti da lice za koje se sumnja da je izvršilo ovu radnju je inicijala S.Z., rođen 2005. godine u Marjanovcu. On je upotrebom poluautomatske puške ranio navedena lica - rekao je Beganović.