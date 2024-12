- Posebno me groze komentari da su zajedno uzimali kokain ili da je ona s njim bila zbog novca. Ona je bila situirana, imala je dva stana u Danskoj. On je nju zapravo iskorišćavao. Moja Ines nije zaslužila ovakvu sudbinu. Ko god je njega znao, zna kakav je čovek bio, a moju Ines su znali samo po dobru. Moja Ines je imala novac, on nije imao ništa - kroz suze je ispričala Nataša.

- Ona nije konzumirala taj dan niti bilo kad droge, ona je bila veliki protivnik toga, a je li on njoj taj dan stavio nešto u šejkove koje je pila, to ne mogu reći. On je mene nazvao, nije nazvao ni hitnu, moje dete je meni skoro na rukama umrlo, on nije bio u stanju ni Hitnu da nazove dok je ona ranjena umirala. Videli ste kako je moja Ines lepa bila. Mi smo svi bili protiv te veze. Nikom nije jasno šta je ona u njemu videla - otkriva Nataša za "Avaz".