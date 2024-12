Njih dvoje ne žive zajedno već neko vreme, ali Italijan to nikako nije mogao da prihvati. Taj dan ju je pozvao da razreše nesuglasice, ali stvari su izmakle kontroli i on bi je sigurno ubio da Halilović nije intervenisao. Mladić je celu scenu snimio telefonom, a istovemeno je prolaznike zamolio da mu pomognu. Napadač je to video i pokušao da ugura ženu u automobil, ali je Halilović stao između njih, i napadač je sam ušao u automobil i pobegao sa lica mesta.