Kako piše "ATV" inspektoru je ukazana lekarska pomoć i konstatovane su mu teške povrede i to čela, jagodične kosti, očnih kapaka, slepoočnice i na glavi ima oko 40 kopči .

- Bio sam za stolom sa prijateljima. Već je bio fajront i spremali smo se da krenemo kada mi je Kostić prišao s leđa i ničim izazvan udario me flašom u glavu. Imam 40 kopči na glavi... Mogao me je preklati - priča B.P., navodeći da to sve može da potvrdi najmanje 10 svedoka.