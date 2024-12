Sneg ne prestaje da pada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zbog čega je otežano odvijanje saobraćaja. Nešto teža situacija je za pešake s obzirom na to da su trotoari i pešačke staze slabo očišćene van centralnih gradskih ulica.

"Nažalost, zbog vremenskih prilika nismo u mogućnosti da obavimo zadatake u ulicima drugog, trećeg i četvrtog prioriteta. Ali kada to vremenske prilike dozvole i steknu se uslovi, kada sneg bude slabijeg intenziteta, radićemo i te ulice. Zbog velike količine padavina snijega moramo čistiti prvi prioritet", kazao je portparol KJKP "Rad" Mirza Ramić.

"Dok sneg pada čiste se saobraćajnice i prioriteta, dok se ostale saobraćajnice čiste nakon prestanka padavina ili ukoliko vremenske prilike to dozvoljavaju", rekli su iz KJKP Rad.

Saopšteno je to iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, odakle dodaju da, zbog obilnih snežnih padavina, koje su stvorile probleme u saobraćaju i dovele do neprohodnosti puteva i trotoara i onemogućile bezbedan dolazak učenika u vaspitno-obrazovne ustanove, nije moguće realizovanje nastavnog procesa u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.

On dodaje, da je prioritet doći do do dijaliznih pacijenata, kako bi mogli organizovano da odu na neophodni tretman.