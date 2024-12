- Danas smo pretražili greben od Kuće spasa do releja gde se zadnji puta čuo, u nekom pojasu od 50-60 metara. Pretražili smo, takođe, četiri serpentine puta odozdo prema vrhu. Vidljivost je na momente pola metra, ne vidite ni skije. Pretražili smo i deo Ivan Polja, to je podnožje, put koji ide prema Milišićima i Lukomiru - kaže on, pa nastavlja: