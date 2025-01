- Moglo je da se potvrdi ono što je Tužilaštvo BiH inicijalno tvrdilo, a to je da se Endrina Tankošić bavila prostitucijom u Nemačkoj. To se može videti iz njenih profila koje je imala na sajtovima za pružanje seksualnih usluga i njenih konverzacija koje je imala s klijentima prilikom vršenja tih usluga. Iz sadržaja njenog telefona se vidi da ona ne postupa sama, nego je u kontaktu s drugim devojkama. Postoji određena vrsta grupe devojaka, koja se zajedno bavi pružanjem seksualnih usluga i one o sebi govore kao zajednici. Ona govori "mi, nas", što ukazuje da se ne radi o pojedinačnom delovanju - kazala je Ljuboje-Romić.