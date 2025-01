- U nesreći su učestvovali C. A. O.(35) , državljanin Turske upravljajući vozilom "reno megan" i Š. R.(63) iz Gacka sa teretnim motornim vozilom "iveco". Tom prilikom smrtno su stradali vozač C. A. O i njegova supruga C. Y.(35) te dvoje njihove maloletne dece, dok je jedno dete zadobilo teške telesne povrede i prevezeno je na CUM Sarajevo na dalje lečenje - rekli su ranije iz MUP-a HNK.