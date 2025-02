U svojim predizbornim obećanjima novi američki predsednik Donald Tramp najavljivao je masovne deportacije. „Počinjemo s kriminalcima, moramo to da uradimo. A onda nastavljamo s drugima“, govorio je Tramp najavljujući deportacije miliona ilegalnih useljenika. To je naišlo na brojne kritike.

Ipak, to obećanje on sada ispunjava, a za same deportacije nadležna je američka agencija za implementaciju imigracione i carinske politike (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE).