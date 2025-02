USAID je plaćao Kristijana Šmita, iako je jasno da on nije izabran u skladu sa međunarodnim pravom, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik .

- Nisam ja to rekao. Treba istažiti ko je dobijao. Mi smo dali nalog policiji da se to istraži. Treba dati podršku predsedniku SADDonaldu Trampu koji je rekao da je to kriminalna organizacija - naveo je Dodik.