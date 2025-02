Inela je pristala i na to, ali zbog kredita za stan i auto, a sa malom pekarskom platom, to nije mogla da omogući.

"Psihički me ubi, kaže da je sve isplanirao. Preti da će me ubiti ako ne odustanem od razvoda. Ja u sobu - on za mnom, ja u kupatilo - on za mnom, to je izluđivanje. Ja samo sedim i počnem da plačem...", jedna je od poslednjih poruka koje je Inela napisala svojim bližnjim.