"ON JE NAJVEĆA ELEMENTARNA NEPOGODA KOJA JE POGODILA OVU ZEMLJU": Dodik poručio "gudbaj" američkom ambasadoru u BiH

- Prethodno je Koski bio generalni konzul u Ambasadi SAD u Ekvadoru od 2020. do 2023. godine. On je takođe služio u Ambasadi SAD u Albaniji od 2016. do 2020. gdje je bio vršilac dužnosti zamenika šefa misije poslednje dve godine. Ostali zadaci Koskog bili su u Vašingtonu i u američkim diplomatskim misijama u Meksiku, Kanadi, Boliviji, Mađarskoj i Kubi - navedeno je na sajtu Ambasade SAD.