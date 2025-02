Dodik i Lukić optuženi su jer su 2023. godine omogućili objavljivanje u Službenom glasniku dva zakona koje je doneo parlament Republike Srpske, iako ih je visoki predstavnik Kristijan Šmit pre toga poništio, a preti im zatvorska kazna do pet godina zatvora i zabrana političkog delovanja.

"Ne pretim, ali sam u političkoj borbi spreman da idem do kraja", poručio je Dodik.

On je naveo da Tužilaštvo BiH krši Ustav i da je podiglo optužnicu za ovaj najbesmisleniji postupak, te ocenio da je sve urađeno kako bi ga uklonili sa političke scene.

On je rekao da se Tužilaštvo BiH trebalo potruditi da utvrdi činjenično stanje s obzirom na to da on nije taj koji prosleđuje potpisane ukaze "Službenom glasniku" već ih vraća generalnom sekretaru Narodne skupštine.