- Proces protiv predsednika Dodika je jedan klasičan politički proces, a kada to kažem, mislim na činjenicu da tužba koja je podignuta protiv predsednika nije zasnovana ni na jednom zakonskom aktu koji je doneo legala organ Bosne i Hercegovine. Tu dopunu je doneo čovek koji boravi u BiH, ali ne u skladu kako je to definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, da visoki predstavnik mora da bude imenovan u Savetu bezbednosti, a to se nije desilo sa Šmitom, pa je taj proces klasičan politički. Ako uvažimo taj zakon koji je doneo Šmit, prosto on ga je objavio osmog, a sedmog je podignuta optužnica protiv predsednika Dodika - započeo je Cicović, pa nastavio: