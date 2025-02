- Navodno, kako se sumnja, oni su brinuli o deci iz familije koje su roditelji dobrovoljno davali na čuvanje, a neki su čak plaćali za to. Oni su potom tu, kako se sumnja, tu decu obučavali da prose i spremali za odlazak u neku od evropskih država. Otud i nevažeći pasoši Hrvatske - kaže sagovornik.

Jedan muškarac koji se predstavio kao otac dvoje dece pojavio se ispred policijske stanice u Brčkom. On je rekao da je osumnjičenima navodno plaćao da mu čuvaju decu. On je iz Banjaluke, a kako je rekao, njegova supruga živi u Zagrebu sa šestoro dece.

- On je naveo da je uhapšenoj davao novac da brine o njegovoj deci. Na pitanje novinara zašto je decu davao na "čuvanje" u Brčkom rekao je: "Ne možete to da me pitate".