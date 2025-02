Vujić je u obraćanju na 58. sednici Saveta za ljudska prava UN u Ženevi napomenuo da je "2023. godine eskaliralo Šmitovo ugnjetavanje građana BiH do opasnog nivoa i to izdavanjem ukaza kojim se uspostavljaju zatvorske kazne za one koji se ne pretvaraju da su njegovi nezakoniti ukazi ustavno uvedeni zakoni".