- Interesantna stvar je kada odete da portale u BiH, to je dvadeseta vest, ne možeš da vidiš, više je pažnje posvećeno u Srbiji i Hrvatskoj, nego tamo. Pojavila se vest da znaju da u Bosni postoji klan koji decu odvodi radi prosjačenja u Italiju i kažu da je on sasvim siguran umešan u ovo. Sama činjenica da su otkriveni da su deca držana na nelegalan način ukazuje da je to trgovina ljudima preko konvenciji za borbu protiv trgovine ljudima, gde se govori da je dovoljno to što se deca ilegalno drže kako bi bila trgovina ljudima, dakle ne treba niti jedan više element. Dovoljno je da ih drži da se to okarakteriše za nelegalne radnje i profit. Činjenica je da u Bosni to ne objavljuju ili sporadično objavljuju, njih više zanima šta je neko rekao iz Stejt departmenta, a što se ovoga tiče, umoriš se dok dođeš do informacija šta se tu tačno događa.