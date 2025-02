Slušaj vest

Godinu dana zatvora i šest godina zabrane bavljenja politikom - tu kaznu je Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom odlukom odredio predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ovo je, procene su, probudilo duhove prošlosti, potvrdilo je pitanje banalnosti poteza i uloge nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, podiglo je generalne političke tenzije u BiH i uperilo pretnje ne samo ka Miloradu Dodiku, već ka Republici Srpskoj i srpskom narodu.

Posle prvobitnog Dodikovog zapaljivog govora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je hitno otišao u Banjaluku i pozvao na smirenje tenzija.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali tenzije u RS, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine bili su Mlađen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, dr Vinko Pandurević, general u penziji i prof. Časlav Koprivica saFakulteta političkih nauka.

Cicović je analizirao da li je presuda Dodiku jedan uobičajeni pravni proces ili svojevrstan politički progon:

- Nesporno je da je presuda protiv predsednika Dodika i uopšte proces protiv Dodika jedan klasičan primer političkog procesa. Kada je u pitanju presuda i uopšteno proces ništa novo kada je BiH u pitanju. Već od prvog dana potpisivanja Dejtonskog sporazuma, političko Sarajevo uz podršku svojih sponzora, odmah je krenulo u rušenje mirovnog sporazuma i u realizaciju svog političkog cilja, odnosno izgradnje unutrašnje BiH i Bosne koja neće biti po volji tri konsutivna naroda i dva entiteta, koja se na kraju dogovorila i političkim principima u Ženevi i Njujorku, na osnovu kojih se i potpisao sam Dejtonski ugovor. Ovaj proces je naprosto samo još jedan u nizu primera da Bosnom i Hercegovinom ne upravljaju legalno izabrani politički predstavnici, već upravljaju stranci, ambasadori koji obavljaju svoje dužnosti. Političko Sarajevo se opredelilo da realizuje svoj politički cilj klasičnim protektoratom nad Bosnom i Hercegovinom, prihvatili su da stranci upravljanju njome. Imamo presudu koju nije usvojila Parlamentaralna skupština, već u skladu i na osnovu odluke koju je doneo visoki predstavnik. Lično smatram da je ova presuda samo pečat na sve ono pravno nasilje u Bosni i da je ova presuda udarila i pečat na kraj Bosne i Hercegovine.

Pandurević je komentarisao ovaj pravni paradoks, pa je tumačio vesti iz Sarajeva i Banjaluke koje deluju kao dve različite stvarnosti:

- Onaj ko živi u Bosni i Hercegovini poslednjih 30 godina ima takav utisak svaki dan, a vi ostali koji to pratimo sa vremena na vreme imate takav utisak. Potpuno se slažem sa rečima gospodina Cicovića u pogledu kratke istorije od Dejtona, pa do danas. Ona je uvek pripadala nekim drugim državama, nekim imperijama, nije nikada odlučivala o svojoj sudbini. Najveći je problem što 30 godina Dejtonski ustav iščitavamo očima iz 90-tih godina. Moramo biti svesni da postoji stalna i neobuzdiva želja političkog Sarajeva da se ratni ciljevi, koji nisu mogli da se ostvare kroz rat, ostvare posle revizije Dejtona i oni na tome rade uporno, na unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Tome je pomogao prvi, drugi, treći visoki predstavnik, a sada na kraju i ovoga koji se samo tako predstavlja. Koristili su taj savez za implementaciju mira, kao i neke nove organe koji nisu ustavna kategorija, a sve u službi unitarizacije Bosne. Zbog toga je Republika Srpska, a pogotovo na početku, implementacije sporazuma, gde se visoki predstavnik poziva na Aneks 10, gde kaže da je vrhovni tumač za implementaciju mirovnog sporazuma onoga što u sporazumu piše, a ne da dodaje nešto novo u sporazum, pa da to tumači. Dakle, ovde svako čita onako kako njemu odgovara. Bojim se da je ovo poslednji korak koji može da zada veliki udarac. Ovde je Dodik i kao čovek pogođen jer je osuđen na godinu dana.

Koprivica je analizirao da li se od početka nelegalno izabranog visokog predstavnika Šmita moglo predvideti da će doći do ovoga:

- To je potpuno jasno, ovo je neokolonijalna uprava, a titular je relativno nejasan. Nelegalan je, to je ključna stvar, jer on nije na Savetu bezbednosti prošao. Ono što je jako važno jeste da onoga trenutka kada je poslat u Bosnu, bilo je kako se njemu postaviti. Od prvog trenutka, predsednik Dodik je govorio da ga ne priznaje, ali smo imali situaciju da taj čovek pretenduje da je visoki predstavnik. Ne možemo znati po kojim idejama i upustvima je Šmit ovde došao, a nije problem samo političko Sarajevo, već što imaju podršku sve vreme od strane ključnih činilaca zapadne strane međunarodne zajednice. Dakle, Hrvati nemaju podršku Zapada ni blizu koliko je imaju muslimani.

Cicović je komentarisao govore Dodika posle presude kada je bio zapaljiv sa psovkama i posle sastanka sa predsednikom Srbije kada je pričao vrlo konstruktivno sa pozivom na dijalog:

- Moram da priznam da nisam video dve verzije Dodika jer je u tom prvom delu, pre dolaska predsednika Vučića, sasvim logično i normalno je reagovao s obzirom na to da je bio predmet pravnog nasilja, ali i na kraju tog razgovora je rekao da narod nema razloga za brigu i da on i RS neće povlačiti poteze koji mogu da destabilizuju Bosnu i Hercegovinu i region, ali je rekao da će on i RS posle ovoga odlučno krenuti u odbranu svog teritorijalnog i ustavnog integriteta. Odnosni RS i Srbije su na izuzetno visokom nivou. Oni su jasno rekli šta treba da radimo kada je u pitanju naš opstanak na ovom prostoru i očuvanje našeg identiteta, jezika, ćirilice. Mi smo ranije obeležavali zajedno sve dane srpske istorije.

