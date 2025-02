- Nisam još posložila ni u svojoj glavi informacije do kojih smo došli putem medija. U šoku sam da se to dešava pred našim vratima, u komšiluku. Ne znam uopšte o kome se radi. Ako sam slučajno i poznavala, a ne znam o kome se radi, volela bih da takve ljude ne poznajem - kaže jedan od sagovornica.

"Bilo ih je 10 do 12"

- Da vam kažem, viđao sam decu da prose preko dana. Bilo ih je 10 do 12, prose. Međutim, u zadnja dva tri dana nema nijednog. Znači, ipak su pronašli ljudi tu decu u kući i sprečili ih da izlaze na ulicu i prose. A verovatno to ljudi zloupotrebljavaju decu. To je najverovatnije, jer ta deca za njih prose i donose im pare, smrzavaju se. To je vrlo ružna pojava i vrlo negativna pojava za jednu okolinu i za jedan grad - kaže sagvornik i dodaje da nije poznavao te ljude i da od šoka ne može sebi da dođe.