- Nije ga bilo dve i po godine. On je bio učitelj u školi i živeo je s tom ženom prvo. Međutim, ona je brzo otišla od njega, ali on je nastavio da živi sam. Posle je počeo da prodaje sve što je imao. Prodao je kola i sve oko sebe... Onda kad nije imao ništa, onda se vratio meni sa dugom od 5 miliona - priča Muša.

- Kad mi je majka umrla, išli smo na sahranu. Ja sam ostala tamo još jedan dan, a on se odmah vratio. Sledećeg dana uveče kad me je sin vratio, cela kuća se orila od muzike. Kad sam ušla unutra, ona sa nekom drugom ženom, odvrnuli muziku. Ja rekoh što tako kad sam upravo sahranila majku, a on kaže kakve to veze ima. Onda se najlutio i otišao s tom ženom, vratio se tek oko 4 ujutu - priča ova žena.

- Moj sin se vratio iz Australije posle 17 godina i sad živimo zajedno. Pre pet godina moj muž je mene ucenjivao da li ću da živim sa sinom ili sa njim. On nije hteo da živi sa sinom jer od njega onda ne bi mogao da radi šta hoće. Čak ga i ne zove sinom. Tražio mi je da se odreknem sina. On je moje dete, moje telo, moja duša - nikad ne bih mogla da se odreknem deteta. Ja sam tad njemu rekla da ide svojim putem, da ja ostajem uz dete. Onda je on podneo zahtev za razvod braka, a pet dana kasnije mi je tražio da se pomirimo, da će on povući tužbu i da će mi sve oprostiti. Pazi, on meni sve da oprosti! Ja sam ga pitala a da li ja njemu opraštam - kaže Muša.