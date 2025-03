Kako je sve to počelo?

Počelo je od ranog detinjstva. Odrasla sam u Banjaluci, moji roditelji govore samo srpski jezik, tako da nisam imala nikakav uticaj iz porodice. Međutim, odmalena sam volela da gledam filmove, serije i da slušam strane jezike. I onda u jednom momentu sam odlučila da je jako kul da imaš tu sposobnost da pričaš, a da te drugi oko tebe ne razumeju. U školi sam naravno počela da učim engleski kao i svi mi i u isto vreme sam počela da učim španski koji je definitivno omiljeni jezik do današnjeg dana. Naravno, mislim da naša generacija , dosta nas je naučilo malo španskog zbog serija i zbog filmova koje smo gledali.

I onda sam počela da učim i nemački koji naravno nisam naučila do danas! Međutim, taj španski i engleski koji sam počela tako rano su u meni probudili tu ljubav prema jezicima. Kasnije u srednjoj školi sam nastavila učeći italijanski.

- Počela sam da učim i brazilski portugalski. Zatim je na red došao češki kad sam se preselila u Prag zbog studija. U isto vreme sam počela da učim i ruski jer sam upoznala mnogo prijatelja iz Rusije i Ukrajine i drugih ruskojezičnih zemalja. Onda sam odlučila da naučim nešto što je potpuno drugačije od svih ovih jezika i to je bio grčki koji je prelep, ali u isto vreme jako težak i na kraju sam odlučila da probam albanski. Jer je takođe mnogo drugačiji i nekako sam mislila da je red da naučim nešto i o toj balkanskoj zemlji, pošto je tu blizu, slični smo nekako kulturološki, možda i po mentalitetu, međutim jezik je totalno drugačiji i to je bio poslednji jezik koji sam učila.

- Mislim da sam od početka uživala u tome i uživala sam u tome da kad gledam neki film ili slušam neku konverzaciju, da sam u stanju da razumem šta pričaju, a niko oko mene nije u stanju da to razume, tako da sam na neki način to videla kao neku supermoć, moju tajnu. Ali uvek sam u tome uživala i mislim da nije bio moment. Mislim da je to proces koji i dan-danas traje. Što znači da će deo ljudi poput mene kojem ne ide matematika, fizika i hemija, ali idu strani jezici? Potpuno sam ista. Ništa osim stranih jezika mi ne ide.