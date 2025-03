"Potpisaću zakone i oni će važiti. To znači da u 7.00 časova ujutro kada stupe zakoni na snagu neće moći da deluje nijedna prostorija Sipe na prostoru Republike Srpske. Nijedna ispostava Suda i Tužilaštva BiH neće moći da deluje, kao ni njihovi službenici, niti će se primenjivati njihove odluke", rekao je Dodik novinarima u Mostaru .

On je rekao "da BiH nije imala pravo na fiskalni sistem, Sud i Tužilaštvo BiH, te da nema pravo na vojsku niti SIPU".

"Sve je to oteto. To što je neko glasao u Parlamentarnoj skupštini BiH na predlog visokog predstavnika je neustavno. Mi smo puštali da se napravi neustavni zakon, ali je on neustavan. Džabe ambalaža", rekao je Dodik.