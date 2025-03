“Sve spasilačke ekipe su na licu mesta”, rekao je komandir vatrogasne brigade Klaus Portenkirhner. On je dodao da je do nesreće došlo na samom prilasku aerodromu Cel am Ze. Avion se zaustavio na obližnjoj livadi i nije došlo do požara. Tačne okolnosti nesreće, kao i nacionalnost i starosna dob pilota nisu poznati.