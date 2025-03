"Zadatak MUP je da štiti ustavni poredak, svoje ustavne institucije, predstavnike svih institucija i sve svoje građane. Taj zadatak će biti ispunjen do kraja“, rekao je Karan za ATV.

"Ti zakoni govore da Sud i Tužilaštvo BiH, Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Visoki sudski i tužilački savet koji su neustavne institucije i da im se zabranjuje delovanje na teritoriji Republike Srpske. To je okvir delovanja MUP“, dodao je Karan.

"Imaće puni integritet od strane MUP. Ove institucije ne mogu i neće i ne smeju da deluju na teritoriji Republike Srpske. To su zakoni Republike Srpske, na to nas obavezuje Ustav, naša etička, moralna i profesionalna obaveza i to je odgovornost MUP. Niko neće biti uhapšen i svi će biti zaštićeni“, zaključio je Karan.