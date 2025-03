- Politička volja postoji kod većine jer je usaglašena kroz koordinaciju. Priznajemo da će nam biti potrebna podrška jednog broja poslanika opozicije. Oni koji ne glasaju za to iz nekog svog ili nekog drugog razloga, ok, razumemo. Ali ono što danas radimo, jeste da potvrđujemo jedan polazni element koji će otići u javnu raspravu. Mislili smo da to bude 15 dana, neko kaže i šire - istakao je Dodik.

Kako je rekao, novi ustav je koncipiran tako da obriše sve amandmane koje je nametnuo Volfgang Petrič, koji je ga skrnavio do mere da on više nije volja naroda već stranca.

- Aneksima je uveo novu ustavnopravnu strukturu, to su bila teška vremena. Nije ovo prvi pokušaj da se ustav RS dovede da bude volja naroda. Dakle, ovaj dokument u sebi ima izbačene samo one elemente i anekse koje je Petrič nametnuo, a to je Vijeće naroda, dva potpredsednika iz reda konstitutivnih naroda, a odmah da kažem, nemam ništa protiv da oni ostanu, ali to ćemo dogovoriti u razgovoru sa njihovim predstavnicima iz politike. Ako se dogovorimo - rekao je Dodik, te dodao da će pozvati sve na razgovor.