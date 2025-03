Milorad Dodik suočava se sa ozbiljnim pravnim problemima, a građani Republike Srpske su pod sve većim tenzijama

Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj pod vođstvom Milorada Dodika, karakteriše se visokim stepenom političkih tenzija i međunarodne zabrinutosti.

Predsednik Republike Srpske, suočava se sa ozbiljnim pravnim problemima. Bosanskohercegovački tužioci izdali su nalog za njegovo hapšenje zbog navodnog kršenja ustavnog poretka, posebno kroz donošenje zakona koji ometaju rad centralnih pravosudnih i policijskih institucija u njegovoj entitetu.

Dodik ove optužbe smatra politički motivisanim napadima. Ove akcije dolaze nakon što je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šestogodišnju zabranu obavljanja političkih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. On odbija da prizna ovu presudu, što dodatno komplikuje političku situaciju.

Lukić je iz svog advokatstvog iskustva dao mišljenje o tome da li vidi pravni izlaz iz ove situacije, kada je u pitanju ideja hapšenja kompletne Vlade Republike Srpske.

- Naravno da vidim izlaz, hapšenje celog rukovodstva Republike Srpske nije izlaz, to je samo dalje srljanje u propast. Očito je da taj bošnjački element u Sarajevu želi dalje pooštravanje. Verovatno je pod nekim pritiscima koji dolaze iz Britanije i Nemačke. Glavni uzročnik današnjih dešavanja je lažni visoki predstavnik Šmit. On je glavni uzrok svega ovoga što se dešava. Duboka država je izgubila bitku na Američkom kontinentu i morala je da se utiša, oni moraju svoje operacije da izvrše preko Evropske unije i Britanije. To je nešto što se ovih dana vidi i u Ruminiji i Grčkoj. Bosna je bure baruta i moramo da sprečimo to bure da ne eksplodira - započeo je Lukić.

Lukić je zamerio Evropi, koja nije osudila Šmitove odluke i akte na prostoru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske:

- Rukovodstvo Republike Srpske već duže vreme pruža ruku političkom Sarajevu, pokušavaju na sve načine da spuste tenzije. Kada se shvatilo da političko Sarajevo od Republike Srpske pokušava da napravi ljušturu, na način na koji će da joj oduzme imovinu nasilno, neustavno i protivzakonito. Rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa Dodikom je moralo da pokuša da to spreči. Zakone čak i u Bosni i Hercegovini donosi Skupština, ne može pojedinac Šmit, nije on kralj. Evropa na to uopšte nije reagovala. Trebalo je da osudi njegove akte. On je propisao zakone kojima štiti sebe. Nametnuo je da ako neko ne poštuje njegove odluke je krivično odgovoran.

Najaktuelniji izvor informacija danas jesu društvene mreže, a često čujemo da su mladi ljudi upravo preko njih pozivali na ratove i nasilje. Živković misli da takve informacije nisu zvanične, kao i da ne veruje u to da će zbog toga početi sukob u Bosni:

- To su nebuloze i ljudi koji ladi ljudi na društvenim mrežama uz pesmu "Mi smo deca Alahova", objašnjavaju da čekuju da zazvoni drugo poluvreme i ovih dana su posebno napetisu verovatno pod uticajem tih stranih agenata. Društvene mreže nisu merilo ni čega. Zvanične informacije idu preko televizije, jer se pre toga proveravaju, dok kod mreža to nije slučaj. Mislim da narodu u BIH nije do rata. Ja ni od koga to nisam čula. Od Dejtonskog mirovnog sporazuma, sada je najveća kriza u Bosni. Sud i tužilaštvo BIH do sada ni jednom nije učinilo ništa što bi bar približno umirili žrtve rata. Taj sud pušta ubice dece da hodaju slobodno, šta sad od njih očekivati, naravno da ne rade pravedno.

Mišev misli da uprkos nametnutim izazovima, saradnja između Srbije i Republike Srpske ostaje čvrsta i stabilna, pružajući oslonac u neizvesnim vremenima. Održavanje dobrih odnosa smatra se ključnim za očuvanje nacionalnih interesa i stabilnosti.

- Mi trenutno imamo ozbiljan sudar globalizma i suverenizma. Globalizam je nametnut na Balkanu od strane SAD i EU. Šmit nema dozvolu Saveta bezbednosti, ali mene to ne čudi. Nato ima mandat da obezbedi sve obno što piše u Rezoluciji 1244, pa niko to ne poštuje. Međunarodno pravo je palo 1999, sada se ništa ne poštuje. Upravo ova tenzija nastaje kada se približava Ukrajina miru, to je veoma zanimljivo. Evropskoj uniji kao da je dosadno i da žele sada na Balkanu da podignu tenziju, malo nam je svih ovih muka. Drago mi je što Srbija i Republika Srpska imaju odličan odnos, mi to treba da gajimo - zaključila je Gordana.

Milorad Dodik se ističe kao lider koji jasno izražava svoje stavove i nepokolebljivo brani principe slobode. Njegova iskrenost i autentičnost odvajaju ga od tipičnih političara, što Šljivančević i potvrđuje.

- Kada je Dodik u pitanju, gledajući njegovo ponašanje možemo videti da je to jedan pravi lider, čovek koji zna šta hoće. On ne liči na političara, stalno iskreno govori. Dodik zna šta je sloboda, sigurno su njegovi preci prepričavali dešavanja iz prošlosti. Kozarski narod je svašta pretrpeo. Učili smo u tadašnjoj Jugoslaviji da je Bosna i Hercegovina žarište sukoba gde se treba očuvati mir i stabilnost. Rat je samo sunovrat jednog čovečanstva, a predsednik Dodik je uvek zagovarao mir - rekao je Šljivančević.

