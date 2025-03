- Imamo 31 dete. Možemo reći da je utvrđen identitet za njih 19, od kojih je za 14 utvrđeno na osnovu ličnih dokumenata koje su imali ili koje su doneli ovi roditelji. A za petoro dece imamo podatke ko su i šta su na osnovu izjava ostale dece koja su rekla kako se zovu, ko su im roditelji. Što se tiče, za 12 dece još uvek nemamo pouzdane podatke kome se radi, ko su zaista oni. Imamo ime i prezime, ali ne znamo da li je to zaista to lice, da li je to adekvatno ime i prezime. Mogu vam reći što se tiče uzrasta, imamo sedmoro dece od 2 do 3 godine, šestoro dece imamo od 4 do 6 godina, troje dece od 7 do 9 godina i dvoje dece su uzrasta od 10 do 12 godina - rekao je tužilac Ivanović.