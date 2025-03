Politički procesi koji se dešavaju su rezultat dugogodišnjeg skrnavljena slova Dejtonskog mirovnog sporazuma i pokušaja da se on promeni na štetu Srba, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i podvukao da su "veštački intalisani" Sud i Tužilaštvo (zlo)upotrebljeni da se bore protiv Republike Srpske i njenih institucija.

- To znači borba protiv institucije Predsednika, Vlade i Skupštine. Ne preostaje nam ništa drugo nego da to sredimo u Republici Srpskoj. Zato smo doneli svoje zakone, jer ono što nije u skladu s Ustavom, ne može da funkcioniše - rekao je on.