"Na tu deponiju dnevno stiže i do 500 tona otpada, a sa četvorosatnim radnim vremenom moguće je odložiti maksimalno 100 tona, dok 300 tona ostaje Banjaluci i preti da izazove zarazu", rekao je Stanivuković.

On je naveo da trenutna situacija ozbiljno ugrožava čistoću grada i zdravlje stanovnika Banjaluke.

On je objasnio da je do stupanja u štrajk "Depota" došlo zbog sudskog spora između tog preduzeća i "Čistoće", koji traje više od 20 godina, a sada se od grada očekuje da reši to pitanje.