"Kupio sam kuću. Zadužili su me 600.000 dolara. Prodali su mi je za 220.000", ubrzo dolazi i do ružnog, navodeći da su finansijski problemi uslovili i krah braka.

Govoreći o ružnom pričao je i o dva privođenja, o navodnom instaliranju kamera u oči, kroz koje i sami Amerikanci gledaju, o odvođenju u bolnicu, o razlozima - navodnom nasledstvu od dva miliona dolara i sličnim pojedinostima. Prepoznao se i u pesmi Majli Sajrus - Nothing breaks like a heart.

"Zaradio sam sigurno preko dva miliona u SAD i u Nemačkoj. Ja sam to zaradio na lopati i potrošio sam sa rajom", kaže ističući da su godine rada i života u pitanju, te da to zapravo i nije neki novac.

"Pomažu i oni mene. Svi me vide, časte me. Sve to dođe na svoje. Svaki dan mi neko kupi kutiju, dve cigara. Kad sam gladan, daju mi da pojedem. Ćerka mi pošalje novac", kaže dodajući da živi u nasleđenom stanu od tetke, te da je "16. naslednik" i da se nada da će i to pitanje uskoro biti rešeno.