"Znam da je to deo procesa i da će na kraju tog puta morati da shvate da je to gruba zloupotreba i da tu Sud i Tužilaštvo nisu trebali ni da postoje. Ako se nešto zloupotrebljava na taj način to nije trebalo ni da postoji. Republika Srpska će da nastavi svoju borbu i to nije lako jer se zloupotrebljavaju mehanizmi navodnog pravosuđa. Mislim da je ovo više zajedljivost Sarajeva samo da me dovedu tamo, uslikaju. Ja ovo razumem kao sprečavanje Republike Srpske da deluje na međunarodnom planu", dodao je on.