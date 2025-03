- Prevagnulo je to što je on tu bio podstanar, redovno je plaćao kiriju, i održavao je tu... imam ja tu i voćnjak, a žena i ja smo ostavljali to njima, a najvažnije je bilo to.... Mi smo bez dece, a kad smo je upitali, suprugu našeg podstanara koja je tada bila trudna, a nosila je dečaka, da li bi mu nadenuli ime našeg malog... Zvao se Adnan... Oni su prihvatili i kad se rodio mali, dobio je to ime... A onda se desilo to da je pri njegovom rođenju otkrivena i teška bolest kod njegove majke. Operisala se i već 8 godina ide na te terapije u Sarajevo. Tako da, sve u svemu, slažemo se, poštuju me deca, oni me vole tako da sam ja sa njima zadovoljan i prezadovoljan. Imamo i ugovor i dogovr, potpisali smo. Samo je kuća procenjena 500.000 maraka (250.000 evra) i sad je kuća na deci, a dok sam ja živ ja sam kao tu neki vlasnik, a kad ja umrem, vlasnici će biti njihova deca. Sve što imam, i zemlju i auto, prepisao sam na njih, i novac koji u banci ostane posle moje smrti pripašće njima, to je bila moja želja, i tako će biti sve dok sam ja živ... Zemlje ima puno..., veli Huso pa otvara vrata u prizemlju kuće dok u pozadini puca ogromni voćnjak s jabukama i kruškama, koji je sada podstanarov.