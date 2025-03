On je istakao da su se u Sarajevu trudili da on ne prisustvuje na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma koja se održava u Jerusalimu.

- Ali, evo me, tu sam. Tu sam među svojim izraelskim prijateljima sa kojima pričam o svemu, njima je to poznato. Ovde je puno ljudi iz SAD bliskih američkoj administraciji. Kada im ispričamo nešto od svega što se dešava oni to ne mogu da shvate i da poveruju u to - rekao je Dodik.