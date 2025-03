Aleksandar Zobenica je na samom početku objasnio da jedan deo Bosne i Hercegovine pokušava da ugasi Republiku Srpsku, te da je to dovelo do kulminacije događaja i poternice.

- Ovo je logičan sled okolnosti, koje smo očekivali da će se desiti, uzimajući u obzir da predsednik Dodik ne priznaje presudu koja mu je doneta, kao ni ljudi u Republici Srpskoj, on je ponovo potpisao zakone, na osnovu kojih je i pozvan u Tužilaštvo BIH, gde je i pozvan da da izjavu zbog čega i imamo ovakvu situaciju. Deo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od 1995. godine do danas pokušava da ugasi Republiku Srpsku i da je prenese na jednu praznu formu. To je nešto što se dešava trideset godina i sad smo došli do kulminacije svih tih događaja, jer je rukovodstvo Repulike Srpske jasno i decidno poručilo da se neće povući. Milorad Dodik je prva brana koja stoji ispred naroda i otuda i ovoliki udari na njega - rekao je Zobenica i dodao: