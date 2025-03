Interpol Sarajevo inicirao je raspisivanje međunarodne poternice za Miloradom Dodikom i Nenadom Stevandićem. Sve države članice Interpola su dobile to obaveštenje, s tim da te poternice nisu još vazeće dok ih ne odobri Generalni sekretarijat Interpola

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je na udaru. INTERPOL Sarajevo pokrenuo je međunarodnu poternicu za predsednikom Dodikom, predsednikom Skupštine Nenadom Stevandićem i entitetskim premijerom Radovanom Viškovićem, i to zbog optužbi za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ipak, međunarodne poternice na koje se BiH poziva još uvek nisu prošle kontrolu Generalnog sekretarijata INTERPOL-a u pogledu ispunjenosti uslova za njihovo objavljivanje i ne predstavljaju osnov za postupanje. Za to vreme, Dodik nije u zemlji, već se javio iz Izraela. Rekao je: “Ovo je gruba zloupotreba, ja sam relaksiran. Republika Srpska će nastaviti svoju borbu”.

O ovoj temi i mogućim predstojećim događajima, razgovarali su u emisiji "Usijanje", na Kurir televiziji Aleksandar Zobenica politički analitičar, Slobodan Dimitrijević predsednik Srpsko ruskog pokreta , Nikola Jović politikog i Milan Jolović pukovnik.

Aleksandar Zobenica smatra da su aktuelni postupci političkog Sarajeva usmereni ka destabilizaciji Republike Srpske i da se, tri decenije nakon Dejtonskog sporazuma, ponovo otvaraju stara pitanja koja ugrožavaju stabilnost zemlje.

- Predsednik Narodne Skupštine Republike Srpske i predsednik Vlade su u istoj poziciji kao Milorad Dodik i vi imate da ljudi iz Sarajeva žele da uhapse komplet rukovodstvo Republike Srpske. Da li mislite da 30 godina od Dejtonskog sporazuma to normalno? Muslimani nikada nisu odustali do ideje Alije Izetbegovića i oni i dan danas pokušavaju to da izvedu, 30 godina Srbi pokušavaju da uspostave mir i trajnu saradnju između tri naroda i dva indentiteta. Danas smo došli na tu tačku da su muslimani toliko obesmislili tu državu da je ona na ivici raspada - rekao je Zobenica.

Dimitrijević, sa druge strane, ocenjuje da ne postoji realna mogućnost za dijalog u trenutnoj političkoj situaciji, iako, kako kaže, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazuje spremnost za razgovore.

- Dijaloga neće biti, siguran sam da je Dodik spreman za dijalog, ali mislim da je to možda i potcenjivanje njega. On treba malo da bude tvrdoglav, a u pravo srpski narod tamo toleriše i prihvata situaciju i stvarnost. Mislim da smo mi kao narod dovoljno učinili. Jasno je o čemu se radi, pokušavaju da destabilizuju region, a ovi naši nesrećnici, oni se primaju na to - rekao je Dimitrijević.

Jović misli da lokalni politički akteri imaju ograničen uticaj na ključne političke procese u regionu, te da su međunarodni faktori ti koji donose ključne odluke.

- Šta god neko od lokalnih aktera ovde uradio, neće uspeti ovo da spreči jer jednostavno rečeno, svi ti sukobi koji su postojali devedesetih godina, ne bi bili moguči bez te međunarodne komponente. Ako je neko odlučio, toga će svakako da bude. Sve zavisi od tih prevariranja i odlučilaca mimo regiona. Ako bi neko na lokalnom nivou čak i pokušao nešto, to bi bilo ugušeno - rekao je Jović.

Zobenica je naglasio da predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, pre svega, reaguje kao čovek na odluke koje donosi nelegitimni pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, te da ga niko za to ne treba osuđivati.

- Morate uzeti u obzir da je predsednik Dodik najpre čovek, kada dobijete informaciju da vas je neko nelegitiman osudio na nešto, naravno da morate da reagujete, bez obrzira da li ste predsednik države. Neustavni sud BIH je na osnovnu odluke nelegitimnog visokog predstavnika u Bosni, zbog nepoštovanja nelegitimnih odluka, osudio legitimnog predstavnika Republike Srpske. Mi smo prošle godine u oktobru imali lokalne izbore u Bosni i Hercegovini - rekao je on i dodao:

- Partija predsednika Dodika je preko pola miliona glasova osvojila u Republici Srpskoj i osamdeset i pet posto iz gradova. Da li mislite da je to zanemarljiva politička podrška u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini. To u potpunosti daje politički legitimitet u borbi Republike Srpske za očuvanje države. Dugo godina zastupam stav da svaki milimetar uzdizanja od trenutne postavke u okviru BIH, od strane Srba, dovešće direktno do unitarizacije Bosne i Hercegovine - rekao je Zobenica.

Mnogi su osudili predsednika Dodika zbog izjava da će odcepiti Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine, te su to smatrali prekršenjem Dejtonskog sporazuma, međutim, Dimitrijević objašnjava da bi se na taj način svaki čovek borio da zaštiti svoj narod.

- Srpskom narodu definitivno ne pada na pamet da odvaja Republiku Srpsku, ali oni moraju da je prihvate naličja Dejtonskog sporazuma - rekao je Dimitrijević.

- Imate dve ekipe, Bosnu i Republiku Srpsku, koje igraju fudbalsku utakmicu i deo ekipe Bosne krene da krši pravila igre i onda kapiten Dodik kaže: Ja neću da igram po ovim pravilima, izlazim sa terena. Ko je tu prvi počeo? Dodik ni jednom nije rekao sam da će otcepiti Republiku Srpsku, nego je to došlo kao reakcija na sve što se dešavalo u prethodnom periodu. Čak i te pretnje su više po Dejtonskom sporazumu, nego sve ono što je radila Bosna i Hercegovina - rekao je Jović.

Jovović ističe da je besmisleno govoriti o međunarodnom pravu u trenutnoj situaciji, jer, kako kaže, ono služi kao instrument moćnih država za disciplinovanje slabijih, te da su resursi Republike Srpske "oteti".

- Suludo je u ovom momentu pričati o međunarodnom pravu. Međunarodno pravio služi za moćne i jake da disciplinuju slabe i neposlušne i u ovom slučaju vidimo pokušaj disciplinovanja Republike Srpske. Predsednik Milorad Dodik je samo potpisao i oni su sudili njemu i čoveku koji je objavio u glasniku. Kada pričamo o Međunarodnom pravu, ovde ne postoji i u tom smislu hapšenje zavisi od pojedinih država u kojima bi se on pojavio - rekao je Jovović i dodao:

- Znate da je i sam Vladimir Putin, kada je protiv njega podignuta optužnica, vodio računa gde će i kada će otići. Nemci i Austrijanci nas ovde u Bosni smatraju za kolonijom, oni se tako i ponašaju prema nama. Evo na primer, vi nasledite od vašeg dede kuću, šumu i potok. I jedan dan vam neko kaže: ovo je sve moje, vi živite u vašoj kući, ali ja raspolažem sa šumom i zemljom. Poenta je što Skupština Republike Srpske nije dozvolila da se oduzmu resursi Rrepublike Srpske, da pređu u nadležnost Sarajeva, da ne bi Skupština odlučivala kome će ići resursi.

