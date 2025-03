Nakon vesti da je Interpol Sarajevo iniciralo raspisivanje međunarodne poternice za predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem , sinoć se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je poručio da je stav Srbije po tom pitanju jasan, te da je naša država postupila u skladu sa činjenicom da su Dodik i Stevandić državljani Srbije i uputila protestnu notu Interpolu.

- U momentu kada su poslali zahtev, trajala je trodnevna sednica Skupštine Republike Srbije, ja sam predsedavao toj sednici. Za lica koja se u domaćem zakonodavstvu nalaze u okvirima države se ne raspisuje poternica. Ovde je reč o sukobu nadležnosti u Bosni i Hercegovini i sve je to učinio Šmit - rekao je Stevandić.

On je posebno ukazao na trenutak kada je došlo do inicijative za poternicu:

- Zanimljivo je i kada je on to učinio. Kada je u Srbiji počelo nasilje, blokada, skupovi na ulicama, onda se odlučilo da su Srbi iz Republike Srpske najtvrđi orah. Našli su momenat kada je Srbija u najugroženijem smislu unutrašnjih nemira. Naša opozicija, slično opoziciji u Srbiji, je to dočekala aplauzom - poručio je Stevandić.