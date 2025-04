- Mrtvog su me odvukli za Tuzlu u mrtvačnicu. Umotali su me u najlone, bio sam na nosilima. Nisam bio svestan šta se dešava sve dok se nisam probudio. Nisam znao ni da sam u Tuzli, ni šta se dešava. Otvorio sam oči i video starijeg čoveka u crnom odelu kako stoji pored mene, a ja umotan u najlon. Počeo sam da plačem, a onda mu rekao: "Doktore, spasi me". Ja onako plav, modar, uhvatio sam one najlone i počeo da ih čupam. Njega sam pitao "Jesi li kad čuo za Nunceta", on meni veli "Nisam", rekoh "E, pa sad ćeš čuti". Pokidao sam najlone, a on je počeo da beži.