Inače, tokom suđenja moglo se čuti da je on nekada živeo u Americi gde je radio fasade. Međutim, pre nekoliko godina je deportovan baš zato što je otkriveno da se bavi švercom narkotika.

U Austriji živi od 2014. godine i tokom proteklih godina nekoliko puta je bio osuđivan. Zapravo, on se i trenutno nalazi u zatvoru u Klagenfurtu. Kako se moglo čuti na suđenju, rezultati medicinskih testova pokazali su da on najverovatnije i u zatvoru koristi narkotike, a on je priznao da je i sam zavisnik.